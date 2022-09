Novedades sobre Thunderbolts: Yelena Belova podría ser crucial

Dentro de los anuncios que Kevin Feige hizo para la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, se destaca la llegada de los Thunderbolts, un equipo con muchísimo recorrido en las páginas de los cómics, pero que aún no había llegado a la pantalla grande. Y ahora hay más novedades.

¿Quiénes son los Thunderbolts? En las páginas de Marvel son un equipo de personajes reunidos por el Barón Zemo. En cierta forma es como el Suicide Squad de DC Comics: un grupo de gente poderosa, pero de dudosas intenciones, que son reunidos para hacer lo que los héroes formales no pueden hacer debido a sus reservas morales.

En el UCM ya hemos visto que estos personajes han empezado a ser reclutados por la Condesa Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louise-Dreyfus, que apareció en las post-créditos de Black Widow y en The Falcon and the Winter Soldier.

Por si acaso, ya reclutó a John Walker como el U.S Agent luego de que le quitaran el provisorio manto del Captain America.

Pero todo indica que este equipo ya tiene quien los comande: y será Yelena Belova, el personaje que debutó en Black Widow y también estuvo en Hawkeye y que es interpretado por Florence Pugh.

¿Quiénes estarían en este equipo? Además del mencionado Zemo, encarnado por Daniel Brühl; podríamos ver al Winter Soldier de Sebastian Stan, a Taskmaster y a Abomination de Tim Roth, a quien vimos en Hulk y más recientemente en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y She-Hulk.