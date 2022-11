Mujer transgénero gana concurso de belleza auspiciado por Miss América

Brian Nguyen, de 19 años, que ganó el premio Miss Greater Derry 2023 en New Hampshire. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer transgénero se convirtió en la primera concursante en ganar un certamen de belleza para mujeres en los Estados Unidos, con el auspicio de Miss América.

Se trata de Brian Nguyen, de 19 años, que ganó el premio Miss Greater Derry 2023 en New Hampshire. En este concurso participan mujeres jóvenes de entre 17 y 24 años y el premio es una beca universitaria completa.

Valeurs occidentales ! Brian Nguyen, un homme (?) obèse transexuel, a remporté le concours de beauté régional Miss America dans le New Hampshire, aux États-Unis. pic.twitter.com/z2ZZK8DDsv — Loetitia Halàsz ? (@LoetitiaH) November 10, 2022

"En los 100 años de historia de Miss América, me he convertido oficialmente en la primera titular transgénero dentro de la organización. Me siento honrada de ser coronada como nueva 'Miss Greater Derry 2023', y estoy encantada de mostrarles todo lo que tengo bajo la manga", escribió Nguyen en sus redes sociales.

Este hecho se da apenas unos días luego de que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos dictaminara que concursantes transgéneros podrían ser plausibles de expulsión de eventos de belleza organizados por Miss Américas, alegando que esos eventos son para mujeres biológicas.

"Los eventos son para expresar la visión ideal de la mujer estadounidense", aseguró la Corte de Apelaciones.

#USA : Américaine beauty : Brian Nguyen, premier homme transgenre à remporter un concours de beauté régional parrainé par Miss America. (je sais, c’est dur dès le matin..) pic.twitter.com/m1fe4jHmjP — Péonia (@CalliFanciulla) November 10, 2022