Conoce las mejores tarjetas de crédito para un latino en Estados Unidos

Según Credit Karma, los emisores con menos exigencias, que generalmente aceptan el ITIN en lugar del SSN son American Express, Bank of America, Capital One y Citi Bank. ( SHUTTERSTOCK )

Si eres inmigrante latino en Estados Unidos puede que sientas que tienes muchos obstáculos para tener ciertos privilegios como puede ser obtener una línea y una tarjeta de crédito.

Para muchas personas, el Número de Seguro Social (SSN) suele ser una traba para los inmigrantes. Debido a su estatus, no cuentan con la información necesaria para completar la solicitud de una tarjeta de crédito en muchas entidades.

Algunos emisores de tarjetas de crédito aceptan, de todas formas, el Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés), además de otros documentos, para hacer más fácil la solicitud.

Claro, el puntaje crediticio debe ser bueno o excelente, pero muchos inmigrantes latinos no tienen los recursos necesarios para construirlo o su historial no existe en el país y entonces no cuentan con ese respaldo.

Según Credit Karma, los emisores con menos exigencias, que generalmente aceptan el ITIN en lugar del SSN son American Express, Bank of America, Capital One y Citi Bank.

Estas son las mejores tarjetas para un inmigrante latino, según la descripción de cada entidad bancaria.

Capital One Platinum Secured Credit Card:

Puede solicitarse con ITIN y requiere un depósito que sirve como garantía. Si se cumple con los pagos, se puede aumentar el mínimo de 200 a 1,000 dólares. Si se usa responsablemente, se puede llegar a conseguir la aprobación de una tarjeta de crédito estándar no asegurada.

Deserve Digital First Card:

Es ideal para aquellas personas que no cuentan con historial crediticio. Se trata de una tarjeta virtual que puede pagarse desde Apple Pay, pero que puede usarse con la cartera digital de cualquier smartphone. La tarjeta ofrece un retorno de un 1 % en efectivo en compras a partir de los 500 dólares, pero que puede aumentar conforme el cliente complete los ciclos de pago.