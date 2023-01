Estas son las peores series del 2022

El 2022 tuvo una gran cantidad de éxitos al pensar en las series que se estrenaron. Tan sólo por mencionar algunos, podríamos hablar de House of the Dragon y The White Lotus en HBO Max, de The Bear o Severance en Apple TV+. Pero también hubo algunas series que han dejado una muy mala impresión.

Aquí listamos lo peor del streaming en 2022:

The Watcher: Netflix

Hay una segunda temporada en camino de esta producción basada levemente en hechos reales. La historia cuenta sobre un criminal que se pasó acosando a una familia recién mudada a los suburbios. Si bien la premisa era interesante, la trama terminó siendo muy aburrida y con cuestiones muy previsibles.

Blockbuster: Netflix

La serie tenía una premisa interesante: ser la revancha de Netflix por haber sido ninguneada por Blockbuster. Sin embargo, terminó siendo una serie que no hizo pie por ningún lado y fue cancelada de inmediato.

She-Hulk: Disney +

Una de las grandes apuestas del Universo Cinematográfico de Marvel, pero que no tuvo una gran recepción. Creada por Jessica Gao, la historia tuvo un humor demasiado simple y no terminó de convencer a los fanáticos, pese a todo el esfuerzo puesto por la gran protagonista que demostró ser Tatiana Maslany.