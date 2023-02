El chef Dan Richer aseguró que la pareja ideal de la pizza es una bebida que no sea demasiado intensa o enrojecida para que no dominen los sabores. ( SHUTTERSTOCK )

¿Te gusta la pizza? Hay gente que indica que la pizza no se lleva bien con el vino y lo cierto es que tranquilamente ambas opciones pueden llevarse muy bien.

La pizza tiene una gran versatilidad en su sabor y en sus presentaciones, por lo que siempre puede encontrar una buena pareja en el vino.

Ahora Dan Richer, chef propietario de Razza, una icónica pizzería en Nueva Jersey y autor de Joy of Pizza, aseguró que la pareja ideal de la pizza es una bebida que no sea demasiado intensa o enrojecida para que no dominen los sabores. Por lo tanto, Richer sugiere encontrar una acidez equilibrada.

¡Aquí listamos, según Richer, los mejores vinos para maridar la pizza!

Mizza Margherita: Rosado seco o Prosecco burbujeante.

En este caso, el prosecco corta la salinidad y el queso de la pizza, combinando muy bien su acidez con la de los tomates. En el caso del vino rosado, es ligero y soporta la albahaca.

Embutidos: Claret.

Para las pizzas con embutidos, el vino Claret puede hacer frente y contrarrestar sus sabores intensos.

Pizza de champiñones: Pinot Noir.

El Pinot noir es un vino tinto, pero matizado, por lo que apoya la cremosidad de los champiñones, así como también va muy bien con las pizzas con salsa blanca.

Pizzas de queso: algunos tintos.

Richer sugiere Grenache, Syrah y Mourvèdre como las mejores opciones para acompañar las pizzas de queso. Los taninos de los vinos limpian el paladar y combinan bien con la acidez de la salsa de tomate.