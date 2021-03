$!Fito Páez, entre el “huracán” del Grammy y la “plenitud” como padre y artista

'Yo salgo corriendo del ícono, la leyenda, todo eso... He conocido infinidad de artistas, escritores, músicos o compositores que andan con unos aires... ¿viste? Y la vida dura muy poco, se va muy rápido. Lo importante está en otro lado, no ahí', expresa el prolífico cantautor argentino, que el sábado pasado cumplió 58 años.

“Una montaña rusa de emociones”

Más allá de la gratitud por los premios, los países visitados y el éxito de himnos como 'Mariposa tecknicolor', '11 y 6' y 'Llueve sobre mojado' -esta junto a Joaquín Sabina-, el artista, que dio sus primeros musicales en su Rosario natal a fines de los 70, se concentra en el presente y ya tiene tarea 'de acá a dos o tres años por lo menos'.

Durante la pandemia terminó de escribir un largometraje, compuso un álbum que grabará en julio y preparó otro disco instrumental para orquesta sinfónica basado en la obra 'Los siete locos' del escritor argentino Roberto Arlt.

Pero también engordó 10 kilos -dice entre risas- por los cinco meses que pasó sentado escribiendo su biografía: 'Y eso sí fue un huracán, una montaña rusa de emociones: lloraba, reía, me excitaba, me ponía eufórico, me deprimía, decía... 'esto es una porquería', y al otro día me parecía una genialidad', afirma.

El libro, elaborado en su mucho tiempo en soledad -'porque gran parte de mi labor al estar fuera de los escenarios es en soledad', recalca-, se publicará previsiblemente este año, al tiempo que Netflix prepara una serie de ficción sobre su vida con el nombre 'El amor después del amor', disco que publicó en 1992 y que es el más vendido del rock argentino.

Una época aquella de 'gran plenitud' que le marcó para siempre: 'Hermoso momento muy parecido a este (pero) sin hijos, más joven. Un gran momento junto a Cecilia Roth, con quien fuimos pareja muchos años y tenemos a Martín', recuerda.

'Pensaba que esos momentos no se vuelven a repetir. Y bueno, ¡sí se vuelven a repetir! De otra manera, pero las cosas con un poco de suerte pueden cumplir un periodo cíclico', revela respecto al momento actual, ya en su madurez.