$!Hijo de Nick Cannon muere de cáncer cerebral a los cinco meses de nacido

Zen, el hijo de cinco meses del rapero estadounidense Nick Cannon, falleció de cáncer cerebral, enfermedad que le fue detectada cuando tenía dos meses de nacido.

Cannon anunció la devastadora noticia en su programa de entrevistas este martes en la mañana, y comenzó a llorar mientras detallaba la batalla de salud privada de su hijo con hidrocefalia, un tipo de cáncer cerebral.

"Siempre me di cuenta de que tenía tos, así que quería comprobarlo", explicó Cannon. “Tenía una respiración interesante y cuando tenía dos meses me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño. No pensamos nada en eso, pero quería llevarlo al médico por su sinusitis y respiración. Pensamos que sería una rutina ", dijo el rapero.

Cannon y Alyssa Scott dieron la bienvenida a Zen en julio, resaltó el portal Page Six. La familia se enteró de que Zen, que era el séptimo hijo de Cannon, había estado acumulando líquido en su cerebro que resultó ser un tumor maligno.