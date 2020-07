$!Ismael Cala regresa al periodismo en televisión tras cuatro años de ausencia

El periodista cubano Ismael Cala, famoso por su programa 'Cala' en la cadena CNN en español, ha decidido regresar al periodismo de televisión y a las entrevistas de personalidades tras cuatro años de ausencia, según dijo en una entrevista con Efe, motivado en parte por los efectos de la pandemia en sus empresas.

'En los últimos cuatro años me convertí en una especie de nómada. Hubo años que no pasé más de tres días en mi casa. Fue algo que me encantó. Me dio nuevas herramientas, fui a lugares maravillosos y conocí a gente increíble', indicó Cala desde su departamento en Miami.

'Creamos empresas que giran entorno a los principios de 'mindfulness', salud mental y bienestar, que me han ayudado a lo largo de mi vida. Meditación, autoconocimiento y autoayuda', explicó el periodista y empresario al describir lo que ha sido su vida después de que se despidió de la audiencia que durante cinco años y medio lo había acompañado en la pantalla de CNN.

Sin embargo, la pandemia lo aterrizó y lo ancló en Miami. También produjo una especie de 'tsunami' de cancelaciones.

'Estaba en Costa Rica cuando nos dimos cuenta de lo que venía y Mega TV tenía tiempo conversando conmigo para que regresara a la televisión', recordó Cala al hablar de mediados de marzo, cuando las medidas de confinamiento para contener la pandemia del coronavirus obligaron a suspender casi todos los vuelos.

'Me di cuenta de que este era el momento para ver explorar la posibilidad y el resultado me tiene muy contento', afirmó.

El resultado se trata de ‘Cala’, un programa de variedades de una hora, en el que combina el periodismo, la opinión, los consejos y el entretenimiento.

'El concepto es ofrecerle al público contenido que los haga irse a dormir con una sonrisa en los labios”, reveló.

Eso no significa alejarse de las noticias: “En estos momentos en particular es importante saber lo que está pasando”, reconoció, pero para Cala “todo es cuestión de perspectivas”.