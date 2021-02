$!Jane Santos, la voz dominicana de Michelle Obama y Kamala Harris

La actriz dominicana Jane Santos ha prestado su voz hispana a dos 'mujeres con los ovarios bien puestos y a la vez compasivas y cálidas con los demás', como define a la exprimera dama Michelle Obama y a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en una entrevista con Efe.

Santos es la única narradora del audiolibro publicado este martes 'Las verdades que sostenemos', la versión en español de 'The Thruths We Hold: An American Journey', el libro de memorias de la primera mujer que llega a la Vicepresidencia de este país en su historia.

Antes hizo lo propio con 'Mi historia', de Michelle Obama; con 'No hay vuelta atrás', de la filántropa Melinda Gates, y con novelas de Isabel Allende, Stephen King, Danielle Steel o Margatet Artwood, entre otros trabajos de 'voice acting' o actuación de voz.

Nacida en Santo Domingo, Santos llegó a Estados Unidos hace 10 años y ha actuado en películas de Hollywood y en series como 'Criminal Minds' o 'General Hospital'.