$!Katy Perry despide su etapa oscura con el optimista lanzamiento de 'SMILE'

'Me estrellé', ha dicho la propia Perry en entrevistas en las que admitió que 'su carrera no cumplió con las expectativas' en un momento marcado por problemas personales y la ruptura en 2017 con el actual padre de su hija, Orlando Bloom.

Pero a pesar del optimismo y el tono bailable de 'SMILE', las letras y los títulos hacen referencia a esa 'salida del túnel' en el que estaba 'cínicamente deprimida' con pistas como 'Cry About It Later' (llora luego sobre eso), 'Resilent' (resilente) y 'Not the End of the World' (no es el fin del mundo).

Hay temas con potencia de convertirse en éxitos superventas como el titular 'Smile' o 'Daisies', que están funcionando en listas, pero mezclados con canciones que el público conoce desde hace más de un año como 'Never Really Over' y las radios ya terminaron de exprimir.

Lo curioso de 'Never Really Over', que abre el disco, es que cuando se publicó en junio del año pasado nunca se anunció como el anticipo de un proyecto y toda su estética difiere de la imagen circense de 'SMILE', apenas promocionado.

Este lanzamiento discreto competirá con 'Folklore' de Taylor Swift, el más vendido del año a pesar de su anuncio sorpresa, y con la edición de remixes del aclamado 'Future Nostalgia' de Dua Lipa.