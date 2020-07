$!La muerte del icónico presentador Regis Philbin fue causada por un infarto

El icónico presentador de televisión estadounidense Regis Philbin, que murió el pasado viernes a los 88 años, falleció a causa de una infarto de miocardio, según confirmaron a los medios locales fuentes oficiales.

La popular figura televisiva sufrió un paro cardiaco a causa de una enfermedad coronaria e hipertensión, detalló un portavoz de la Oficina del Médico Forense de Farmington (Connecticut), la localidad en la que falleció Philbin.

El pasado sábado, su familia hizo público en un comunicado su fallecimiento, en el que dijeron sentirse 'profundamente entristecidos' y destacaron que el presentador murió 'a solo un mes de su 89 cumpleaños'.

Philbin se convirtió en un rostro emblemático de la televisión en EE.UU. gracias a su 'legendario sentido del humor y su singular habilidad para hacer que cada día fuera digno de comentario', señalaron sus allegados.

Saltó a la fama en 1988 como copresentador del programa 'Live! with Regis and Kathie Lee' (En directo con Regis y Kathie Lee), en el que permaneció 23 años, y fue conductor de la primera temporada de exitosos concursos como 'Who Wants to Be a Millionaire' (Quién quiere sr millonario) o 'America's Got Talent' (América tiene talento).

Horas después de conocerse su muerte, figuras de la sociedad estadounidense se hacían eco de la noticia, entre ellas el presentador y humorista Jimmy Kimmel, que afirmó en Twitter que Philbin 'deja atrás una familia hermosa y un legado en televisión que probablemente no podrá igualarse'.

Nacido en El Bronx (Nueva York) en 1931, fue reconocido con el récord Guinnes en 2004 por haber pasado más de 16.000 horas frente a una cámara de televisión, fruto de una pasión que comenzó a mitad del siglo del siglo pasado, con roles en los programas 'The Tonight Show' y 'The Joey Bishop Show' antes de hacerse su propio nombre.