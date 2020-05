$!La película “Fame”, más viva que nunca en su 40 aniversario

La inspiración

La importancia del arte en la educación

Alumnos más preparados

Lo que sí ha cambiado, para el profesor de español de LaGuardia Angelo Valerio, es la preparación de los alumnos.

'Quizás en la época de Leroy había más estudiantes que querían ser cantantes y nada más terminar la secundaria querían ir a presentarse a castings y conseguir un trabajo y ya no vuelven más a estudiar. Pero (...) ahora todos son un poco mas pragmáticos, porque los padres quieren que tengan algo a lo que recurrir' si, como muchos, no consiguen alcanzar sus sueños.

Los idiomas, por ejemplo, son muy importantes para un actor, señala Valerio, y apunta al éxito obtenido por actores como Chalamet en 'Call Me By Your Name', un papel que dice probablemente consiguió gracias a saber hablar francés.