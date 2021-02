$!La trágica muerte del padre de Nicki Minaj; fue arrollado por conductor fugitivo

Poco pudieron hacer por el progenitor de la estrella de la música tras el fatal suceso que se produjo a eso de las seis de la tarde. Robert Maraj llegó al hospital en estado crítico y los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La artista de 38 años no ha hecho declaraciones públicas sobre el deceso de su padre.

Robert Maraj caminaba por una calle de Mineola en Long Island el viernes a las 6:15 de la tarde cuando fue atropellado por un auto que no se detuvo, según la policía del condado de Nassau. Maraj fue trasladado a un hospital donde falleció al día siguiente. Tenía 64 años.

Por el momento se desconoce qué sucedió porque el conductor se dio a la fuga. La Policía está investigando el atropello, aunque por el momento no tienen gran cosa pues los transeúntes no vieron mucho de lo sucedido. Ya estaba oscureciendo y no consiguieron ver ni la matrícula del vehículo ni al conductor. Iba además muy rápido.

Nicki Minaj todavía no ha hecho una declaración pública, aunque su representante ha confirmado la noticia. La rapera y su padre tenían una relación difícil. Cuando tan solo era una niña tuvo que ver cómo su padre se emborrachaba a diario y consumía crack.

También abusaba de su madre, Carol. «Bebía mucho y tomaba drogas, y se volvía violento cuando lo hacía. Cuando prendió fuego a la casa, estaba intentando matar a mi madre», contaba en una entrevista. Con el tiempo consiguió dejar el alcohol y las drogas pero el daño ya estaba hecho. Por si fuera poco, el hermano de Minaj fue condenado a cadena perpetua en enero de 2020 por violar a una niña de 11 años.