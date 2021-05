$!Lady Gaga lanzará una reedición de “Born This Way” por su décimo aniversario

Con motivo del décimo aniversario de su lanzamiento, Lady Gaga publicará el 18 de junio una reedición especial de su segundo disco de estudio, 'Born This Way', que incluirá entre otros añadidos una versión nueva de la canción 'Judas'.

Universal Music ha confirmado este lanzamiento bajo el título de 'Born This Way The Tenth Anniversary', con los 14 temas originales y, a partir de ellos, otros 6 que son fruto de la reinterpretación realizada por diversos artistas 'en representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+'.

De esa lista de colaboradores, que se irá desvelando 'en las próximas semanas', de momento solo ha trascendido la versión de 'Judas' realizada por la rapera estadounidense Big Freedia, una de las primeras del mundo del hip hop en abrir el debate sobre la identidad de género.

Sobre su participación en el álbum, ha destacado que 'Judas' era precisamente su corte favorito del disco. 'Para mi es una canción de amor que trata de ser engañado. Yo he tenido mis experiencias similares. ¿A quién no le ha pasado?', ha señalado en declaraciones recogidas por la discográfica.

'Born This Way' se publicó el 23 de mayo de 2011 en medio de una gran expectación, tras el éxito cosechado por el previo 'The Fame' (2008) y su reedición 'The Fame Monster' (2009).

Merced a temas como 'Marry The Night' o 'The Edge Of Glory', así como a una intensa campaña de promoción, logró despachar más de un millón de copias en EE.UU. y Canadá en su primera semana a la venta, una proeza conseguida por pocos trabajos.

El anuncio de la edición del décimo aniversario coincide con su reciente participación en el especial de televisión 'Friends: The Reunion' y el acto en el que se le entregaron las llaves de West Hollywood, en el condado de Los Angeles, y de la declaración del 23 de mayo como día 'Born This Way'.