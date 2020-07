$!Los Emmy anunciarán sus candidatos en un año récord de consumo televisivo

Por primera vez sin 'game of thrones'

Finalmente, entre las miniseries o series limitadas, un formato cada vez más respetado, 'Watchmen' está llamada a recoger el testigo de 'Chernobyl', si se lo permiten 'Little Fires Everywhere' y 'Mrs. America' en una categoría en la que la sorpresiva 'Unorthodox' podría ser la candidata de Netflix por delante de 'Hollywood'.

En comedia, después del éxito de 'Fleabag' el pasado año, parece que en esta ocasión 'The Marvelous Mrs. Maisel' volverá a ser nominada y entrará con fuerza en una competición en la que hay altas probabilidades de que figuren 'Dead to Me', 'The Good Place', 'Insecure' y 'Schitt’s Creek',

También se da por hecho el estreno de Apple -cada vez más dedicada al mundo audiovisual- con 'The Morning Show', la gran baza de la tecnológica que se batirá con las apuestas de HBO, 'Westworld' y 'Big Little Lies'.

Así, en mejor serie dramática, las aclamadas nuevas temporadas de 'The Crown', 'The Handmaid’s Tale', 'Ozark', 'Pose' y 'Better Call Saul' son firmes candidatas al premio y, por tanto, cuentan con nominación casi segura.

Candidatas de primer nivel en interpretación femenina

En el apartado de interpretación las quinielas son especialmente interesantes en la categoría de mejor actriz dramática, donde un elenco de intérpretes de primer nivel aguarda su nominación.

Jennifer Aniston ('The Morning Show'), Olivia Colman ('The Crown'), Nicole Kidman ('Big Little Lies), Elisabeth Moss ('The Handmaid’s Tale'), Laura Linney ('Ozark'), Viola Davis ('How to Get Away With Murder') y Jodie Comer ('Killing Eve'), todas ellas esperan ver su nombre entre las candidatas.

En el caso de los actores en serie dramática se espera que sean nominados de nuevo Billy Porter ('Pose'), Jason Bateman ('Ozark'), Sterling K. Brown ('This Is Us') y Bob Odenkirk ('Better Call Saul').

Por su parte, la protagonista de 'The Marvelous Mrs. Maisel', Rachel Brosnahan, parte como favorita en mejor actriz de comedia sin la competencia de Julia Louis-Dreyfus ('Veep') y Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag'), aunque Issa Rae ('Insecure') y Catherine O’Hara ('Schitt’s Creek') no se lo pondrán fácil.

Finalmente, en el apartado masculino los ojos se posan sobre Michael Douglas, que repetiría con 'The Kominsky Method' junto a Ramy Youssef ('Ramy'), Ted Danson ('The Good Place'), Larry David ('Curb Your Enthusiasm') y Eugene Levy ('Schitt’s Creek').

Aumento de solicitudes de participación

La organización de estos premios destacó que este año han aumentado el 15 % las solicitudes de participación, ya que la crisis del coronavirus ha elevado el consumo y los estrenos televisivos a pesar de paralizar los rodajes de próximas temporadas, que marcarán ausencias en próximas ediciones.

De hecho, modificó su reglamento para ampliar el número de series nominadas en los Premios Emmy en las categorías de mejor drama y comedia hasta un total de ocho.