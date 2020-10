$!Maná sobre las elecciones en EEUU: a los latinos no se les puede engañar más

Las elecciones de EE.UU. son un asunto personal para el cantante de Maná, Fher Olvera. En una entrevista con Efe argumenta que a la comunidad latina no se la puede seguir engañando y, aunque no respalda a ningún candidato, pide a los hispanos que acudan a votar en masa.

Olvera, que respaldó en 2008 y 2012 la candidatura de Barack Obama, conversa en exclusiva con Efe por su participación en la campaña 'Vota Por Nosotros' destinada a movilizar el voto latino y con la que también colaboran otras estrellas mexicanas como Alejandro Fernández y Christian Nodal.

El artista, que lleva gafas de sol y un colgante de madera con la forma de un elefante, ofreció también detalles inéditos sobre un nuevo disco que saldrá a la venta en 2021 y compartió algunas de sus reflexiones sobre la pandemia.

PREGUNTA: ¿A qué candidato respalda en estas elecciones? ¿El presidente de EE.UU., Donald Trump, o su rival demócrata, Joe Biden?

RESPUESTA: Yo lo que te puedo decir es que siempre hay unos candidatos más buenos que otros. No voy a decir cuál es más bueno en este caso, pero yo creo que a la comunidad latina ya no se la puede seguir engañando. Y tarde o temprano, despiertan y votan.

La frase esta que le atribuyeron a Bob Marley: 'You can fool some people some times but you cant fool all the people all the time' (Puedes engañar a algunas personas algunas veces, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo).

O sea yo creo que los latinos tienen que hacer un análisis entre Biden y el presidente de ahorita, Trump, y ver quién es mejor para su comunidad. Yo no puedo decirlo ni éticamente, debo hacerlo. Sin embargo, sí le pido encarecidamente a nuestra comunidad latina que haga una reflexión y un análisis objetivo, claro, de quién es quién, porque siempre hay uno que apoya más a nuestra comunidad, que es más humano, que es más verde.