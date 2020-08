Muere Trini López, el músico reconocido por "La bamba", a causa de COVID-19

Trini López, cantante y actor latino que se hizo muy popular en los años 60 por canciones como "La bamba" y 'If i had a hammer' y que participó en la película 'The Dirty Dozen' (1967), murió este martes a los 83 años debido al coronavirus.

La revista Palm Springs Magazine Life informó del fallecimiento de este artista, que vivió en la ciudad californiana de Palm Springs (EE.UU.) desde la década de los 60.

También señaló que el fallecimiento de López ocurrió muy poco tiempo después de que los directores P. David Ebersole y Todd Hughes hubieran terminado el rodaje de un documental sobre la vida y obra del intérprete.