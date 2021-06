$!Museo judío de Florida dedicará una exposición a la vida de Barbra Streisand

'Hello Gorgeous' (Hola, preciosa) una exposición 'ecléctica' que incluye disfraces, fotos, videos, portadas de discos y otros objetos de la artista estadounidense Barbra Streisand, podrá verse a partir de octubre en el Museo Judío de la Universidad Internacional de Florida (JMOF-FIU).

Según anunció este martes la institución, la muestra dedicada a la mega estrella y leyenda viviente Barbra Streisand, que cumplirá 80 años en 2022, está proyectada como un vistazo a su vida en Brooklyn, sus primeros pasos hacia el estrellato, su extraordinaria carrera y su activismo en nombre de la justicia socia.

'Estamos muy orgullosos de ser el único museo fuera de la ciudad de Nueva York que alberga esta colorida exhibición que explora la vida de una leyenda viviente, acompañada de una programación educativa y curatorial estelar', dijo la directora ejecutiva del museo, Susan Gladstone Pasternack.

'Hello Gorgeous', cuyo objetivo es celebrar la vida de la actriz y cantante nacida en 1942 en Brooklyn, Nueva York, fue estrenada anteriormente en la ciudad de los rascacielos en el Temple Emanuel Streicker Center,

La exposición de otoño/invierno del museo judío incluye el anuario de Streisand de 1959, de la escuela secundaria Erasmus Hall, así como algunos de sus primeros contratos en clubes nocturnos, incluido uno del famoso Bon Soir, de Nueva York.

También podrá verse su vestido original con la camiseta de marinero de su primer especial de televisión, 'My Name is Barbra'; la túnica original que usó en la película musical 'Yentl' (1983), y un retrato suyo que se utilizó para la portada de la revista Time de 1964, prestado para la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian, entre otros objetos personales.

'Barbra Streisand es verdaderamente una fuerza a tener en cuenta y su hermosa voz, humor y actuación muy aclamada han consolidado su estatus como una de las artistas más brillantes hasta la fecha', explicó la curadora de la exposición, Jacqueline Goldstein.

De acuerdo con la curadora, 'el activismo por los derechos civiles de Barbra, junto con su filantropía, rivalizan con los éxitos de sus carreras de actriz y cantante combinadas'.

'Hello Gorgeous', que remeda el título de la famosa película 'Hello Dolly', es 'una ventana a la mujer detrás de la estrella cómica, luchadora, fuerte y feroz'..

El museo JMOF-FIU, ubicado en Miami Beach, señala que 'Streisand era (y es) conocida por ser ella misma sin disculpas durante una época en la que su personalidad y estilo se negaban a ajustarse a la visión de la feminidad de cualquier otra persona',

A partir de Streisand, que comenzó como cantante de cabaret en Manhattan, 'una fuerza de la naturaleza (...) redefinió la celebridad femenina, allanando el camino para que una nueva generación de mujeres artistas, y millones de judíos, sean eloas mismas sin pedir disculpas', afirma el comunicado.

Durante su larga carrera, Streisand trabajó en Broadway, protagonizó más de dos docenas de películas importantes, grabó 52 álbumes de oro y 31 de platino, ganó innumerables premios y ha triunfado en casi todos los medios de entretenimiento.