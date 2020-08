$!Palacio, isla u hotel de lujo: ¿Dónde se aloja el rey Juan Carlos I en EAU?

El Emirates Palace

Uno de los nombres que han sonado como posible destino de Juan Carlos I es el del Emirates Palace. EFE visitó este gran hotel erigido para representar el esplendor árabe, un laberinto lleno de detalles, lujos y guiños con los que retratar la opulencia de este país al que el petróleo ha convertido en uno de los más ricos del mundo, pero no pudo constatar la presencia del emérito.

El hotel se levanta al final de un malecón en el oeste de Abu Dabi. Desde allí se aprecia a un lado el Palacio Presidencial y a la espalda la silueta de los edificios de la ciudad. Es el lugar perfecto para esconder un rey.

Allí unos dicen que no saben, otros aseguran que el monarca emérito no está y hay quien lo tiene claro. 'Probablemente está en alguna isla de alguno de sus amigos, pero aquí no”, afirmó a Efe un empleado del hotel que por razones de seguridad no puede ser nombrado.

Propiedad del Gobierno de Abu Dabi, el hotel funciona desde enero bajo la operación de la compañía hotelera de Hong Kong Mandarin Oriental, una corporación especializada en establecimientos hoteleros de hiperlujo, que tomó el testigo de otra cadena especializada en este segmento, la suiza Kempinski.

El Emirates Palace abrió en 2005 y oficialmente costó 3.000 millones de dólares. Está lleno de oro y mármol; desde los cubiertos del restaurante hasta los techos de pasillos siempre brillantes y pulidos tienen detalles del dorado metal. Todo es ostentación.

El palacio mira al mar y tiene una playa privada en el Golfo Pérsico que va de punta a punta del hotel. Los interiores son lujosos pero modernos y diseñados para que cualquier huésped se sienta un miembro de la realeza entre empleadas con batas bordadas con estampados que los empleados muestran en sus chalecos.

Tiene dos alas: este y oeste con cinco pisos cada una. En el centro está el palacio principal de ocho plantas, la última de ellas obviamente reservada como área presidencial. Allí se alojan mandatarios, presidentes y miembros de la realeza.