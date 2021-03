$!Pediatra dominicana entre las mujeres más poderosas de “People en español”

Fueron dados a conocer los nombres de las mujeres seleccionadas por la revista People en español, como las 25 más poderosas de la revista People en Español, y una de ellas es de origen dominicano.

Se trata de la pediatra Denise Núnez, CEO de Divino Niño Pediatric PLLC.

Nuñez es la primera intensivista pediátrica latina que posee y opera un centro de atención de urgencia modelo ER / UCI de esta índole en la ciudad de Nueva York. El primer “Doctor Urgent Medical Care” abrió en el Bronx en 2018 y todas sus habitaciones están completamente equipadas con equipos de una sala de UCI.

La doctora Nuñez está especializada en Medicina Pediátrica de Cuidados Intensivos. Lo que la distingue a ella y a Doctor Urgent Medical Care, es que ofrecerá asistencia médica estilo sala de emergencias sin la larga espera y los altos costos asociados con los hospitales.

DUMC tendrá una presencia única en Washington Heights, especialmente para los trabajadores esenciales y de primera línea que trabajan y viven en esa zona. Como inmigrantes, muchos no tienen seguro médico y no tienen acceso a una atención médica adecuada. DUMC se enfocará en brindar atención médica de emergencia de calidad a las personas más necesitadas, principalmente en la comunidad latina.

Ella reveló que ha tenido que vencer múltiples obstáculos en su camino al éxito.

“Me fui dando cuenta de que sí había un favoritismo, racismo”, relata la doctora de 50 años, de raíces dominicanas, de sus inicios profesionales.

“Más difícil es ser mujer”. A base de mucho esfuerzo se le abrieron las puertas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Montefiore de El Bronx, trabajo que alterna con administrar vacunas contra la COVID-19 y atender su clínica y su fundación Niño de la Caridad, además del show The LOTF - Leaders of the Future (BronxNet).