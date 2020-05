$!Ricky Gervais firma un acuerdo de colaboración global con Netflix

El comediante británico Ricky Gervais firmó un acuerdo de colaboración global con Netflix por el que desarrollará diferentes proyectos para la plataforma digital, informó este miércoles el medio especializado The Hollywood Reporter.

Como parte de este acuerdo, Gervais preparará una tercera temporada de 'After Life', serie en la que es su creador y protagonista y que estrenó su segunda tanda de episodios en Netflix el pasado 24 de abril.

'Tenía previsto jubilarme pronto para deambular borracho por mi casa hasta que muriera', dijo Gervais en un comunicado con su habitual y salvaje estilo de humor.

'Pero me he cansado un poco de hacer eso durante el confinamiento, y también Netflix me hizo una oferta que no pude rechazar', agregó.

Las fuentes de The Hollywood Reporter sitúan el acuerdo de Gervais y Netflix en el ámbito de 'las ocho cifras', es decir, al menos diez millones de dólares.

El fichaje de Gervais extiende la estrategia de la plataforma digital de incorporar a su catálogo a grandes nombres de la televisión por sumas millonarias.

Así, Netflix ha llegado a acuerdos similares con Ryan Murphy, que presentó la pasada semana la serie 'Hollywood'; Shonda Rhimes, que es la creadora de 'Grey's Anatomy'; y David Benioff y D.B. Weiss, los responsables de la exitosa adaptación a la pequeña pantalla de 'Game of Thrones'.

No obstante, Gervais tiene un largo historial de colaboraciones con Netflix previas a esta firma.

Por ejemplo, el británico estrenó en Netflix su película 'Special Correspondents' (2016), prestó su voz al doblaje a la cinta animada 'The Willoughbys' de la plataforma y también llegó a diferentes acuerdos con el gigante digital respecto a su serie 'Derek' y su cinta 'David Brent: Life on the Road' (2016).

Considerado como uno de los grandes cómicos del siglo XXI gracias a series muy influyentes como 'The Office', Gervais también se ha convertido en una figura muy popular por las cinco veces en las que ha presentado los Globos de Oro, unos premios en la que sus ácidos chistes incomodaron a más de una estrella de Hollywood.