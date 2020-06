$!“The One and Only Ivan” también se saltará el cine y se estrenará en Disney+

La película 'The One and Only Ivan' de Disney se estrenará directamente en la plataforma Disney+ el 21 de agosto, un nuevo ejemplo de una cinta que, debido a la crisis del coronavirus, ha decidido saltarse los cines para desembarcar directamente en el mercado digital.

En principio, estaba previsto que esta película llegara a las salas el 14 de agosto.

Pero 'The One and Only Ivan' seguirá, finalmente, el camino directo a internet que ya recorrieron otros lanzamientos de Hollywood durante la pandemia como 'Trolls World Tour', 'Scoob!', 'Artemis Fowl' y 'The King of Staten Island' (las dos últimas se estrenaron hoy).

Disney también anunció este viernes que el documental 'The Beatles: Get Back' de Peter Jackson se retrasará un año hasta el 27 de agosto de 2021, mientras que 'The Personal History of David Copperfield' de Armando Iannucci ocupará este agosto el hueco en el calendario que dejó 'The One and Only Ivan' con un estreno limitado (lanzamiento a pequeña escala en solo unos pocos mercados).

'El mundo ha cambiado de repente. Gente de todo el mundo ha compartido experiencias importantes y que te cambian la vida de maneras que no habíamos visto en un siglo', aseguró hoy en un comunicado Thea Sharrock, que es la directora de 'The One and Only Ivan'.

'En respuesta a esto, estoy muy feliz de que podamos compartir con el mundo la encantadora y original historia de Katherine Applegate (autora de la novela) en 'The One and Only Ivan' este agosto en Disney+ para llevar algo de alegría a través de esta película única de verdadera amistad y que está inspirada en una historia real', añadió.

Esta película, dirigida al público familiar y que combina acción real con animación digital, gira en torno a la amistad que se da entre el gorila Ivan y una pequeña elefanta llamada Stella.

La versión original de 'The One and Only Ivan' cuenta con un estelar reparto de doblaje que lideran Sam Rockwell como Ivan y Angelina Jolie como Stella.

Danny DeVito, Helen Mirren, Chaka Khan y Bryan Cranston también han participado en esta cinta.

Como le ha pasado al resto de estudios, la pandemia del coronavirus ha trastocado por completo los planes para 2020 de Disney, que ha retrasado sus estrenos o los ha llevado directamente a internet.

En cuanto a sus grandes lanzamientos pensados para las salas, Disney tiene previsto estrenar en los cines 'Mulan' el 24 de julio, 'Black Widow' el 6 de noviembre, 'Soul' el 20 de noviembre, y 'West Side Story' de Steven Spielberg el 18 de diciembre.