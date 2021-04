$!Tribeca arrancará este año con “In the Heights” la película sobre la vida de dominicanos y boricuas en NY

Pero el evento principal de celebrará en el 'United Palace' de Washington Heights, en el norte de Manhattan, que además supone el estreno mundial de 'In The Heights', una película de sabor latino que gira en torno a la vida y las inquietudes de varios personajes que viven en el barrio neoyorquino de Washington Heights, donde se concentran inmigrantes dominicanos.

El Festival de Cine de Tribeca anunció este viernes que inaugurará la edición de este año, en la que celebra su vigésimo aniversario, con la esperada película 'In The Heights', una adaptación del que fue el primer musical que escribió Lin-Manuel Miranda, responsable del exitoso 'Hamilton'.

'Es un honor inaugurar el 20 aniversario del Festival de Cine de Tribeca. (...) No podemos esperar a compartir esta carta de amor en forma de musical a nuestra comunidad, con nuestra comunidad, en nuestra comunidad', dijo en un comunicado Miranda, que compuso tanto la letra como la música de la obra 'In The Heights' en 1999, cuando tenía 19 años.

''In The Heights' es la historia neoyorquina por excelencia de trabajo duro, resiliencia y triunfo', afirmó por su parte la cofundadora y directora ejecutiva del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal, que se mostró 'orgullosa' de poder contar con esta película en la primera noche de la muestra para 'celebrar la comunidad latina'.

La versión cinematográfica de 'In the Heights' cuenta en su elenco con Anthony Ramos, Melissa Barrera, Corey Hawkins, Jimmy Smits, Dascha Polanco y Lin-Manuel Miranda, entre otros.

El estreno de la cinta, dirigida por Jon M. Chu ('Crazy Rich Asians', 2019), es una de las grandes apuestas de la productora Warner Bros., pero se vio muy afectada por la pandemia.

Aunque en principio iba a llegar a las salas en junio de 2020, ese lanzamiento se suspendió por el coronavirus sin que en ese momento se informara de una nueva fecha.

A principios de este año se anunció que por fin llegaría a las salas de cine en junio, aunque no ha sido hasta este viernes cuando se ha desvelado que se estrenaría en el 9 de junio y que tendría un papel tan destacado en el Festival de Cine de Tribeca.

Tras su presentación en la muestra, 'In The Heights' podrá verse desde el 11 de junio en los cines de EE.UU., y 31 días después en la plataforma de HBO Max.

Hasta el momento, el Festival de cine de Tribeca aun no ha anunciado qué películas participarán en el evento, ni con qué cinta se cerrará la edición de este año, que se celebra dos meses más tarde de lo habitual.

Como muchos otros festivales, el de Tribeca inicialmente tuvo que suspender la edición de 2020 por la pandemia del coronavirus, que después celebró a mediados del año en un formato completamente digital.