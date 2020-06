$!Salma Hayek firma un acuerdo de colaboración preferente con HBO Max

Salma Hayek anunció este jueves que su productora Ventanarosa ha firmado un acuerdo de colaboración preferente con la plataforma de 'streaming' HBO Max.

'Estamos entusiasmados de unirnos a HBO Max y WarnerMedia', dijo la estrella mexicana en un comunicado.

'Su equipo de ejecutivos apasionados, talentosos y abiertos de mente son un gran apoyo en nuestra misión de hacer televisión global de alta calidad que explore y celebre la diversidad y la inclusividad', añadió.

Por medio de este acuerdo de dos años de duración, HBO Max contará con una opción preferente para quedarse con los proyectos en desarrollo y que le interesen de Ventanarosa.

'Estamos encantados de darle la bienvenida a la excepcionalmente multitalentosa Salma Hayek y a Ventanarosa en la familia de HBO Max', señaló la jefa de contenido original de la plataforma, Sarah Aubrey.

'Ventanarosa tiene un bagaje de hacer realidad las historias más vivas y ricas y estamos impacientes de escuchar las maravillosas ideas que puedan surgir de esta asociación', agregó, por su parte, Joey Chavez, que es vicepresidente ejecutivo de dramas originales en HBO Max.

Como muchas otras figuras de la actuación en los últimos años, Hayek decidió probar suerte en la producción y alcanzó el éxito en esta labor gracias a películas como 'Frida' (2002) o series como 'Ugly Betty' (2006-2010).

Nominada a la estatuilla a la mejor actriz por 'Frida' y considerada en Hollywood como una de sus estrellas latinas más importantes, la carrera de Salma Hayek como intérprete incluye también las películas 'Desperado' (1995), 'From Dusk Till Dawn' (1996), 'Wild Wild West' (1999) y 'Beatriz at Dinner' (2017).

Este año estrenó junto a Javier Bardem y Elle Fanning la cinta 'The Roads Not Taken'.

Pero esta película de la cineasta Sally Potter se estrenó en marzo justo cuando se extendió de manera global la crisis del coronavirus, por lo que tuvo un recorrido muy breve en las salas y ya se puede ver en 'streaming'.

Hayek tiene previsto estrenar en el futuro la cinta de Marvel 'The Eternals', la comedia 'The Hitman's Wife's Bodyguard', y el filme de Amazon 'Bliss'.