$!The Black Eyed Peas: Los artistas urbanos latinos son 'titanes de la música'

Las tres últimas canciones de The Black Eyed Peas han sido colaboraciones con J Balvin, Anitta y Ozuna y quieren hacer más con artistas urbanos latinos, pues, según dijeron en una entrevista con Efe, los consideran 'los nuevos titanes de la música', de los que la comunidad artística de EE.UU. tiene mucho que aprender.

'Ellos se han hecho a sí mismos, sin ser un producto de una disquera y son dueños de su éxito', explicó el cantautor Will.I.am al deshacerse en elogios por sus colegas del mundo musical urbano en español, a quienes les expresó su mayor 'admiración'.

En el club de los titanes, The Black Eyed Peas incluyen a Rosalía, Karol G y Maluma, pero también a los artistas urbanos que llevan años en el 'movimiento' como Nicky Jam, Daddy Yankee y Tego Calderón, entre otros, así como a estrellas del regional mexicano, entre los que destacaron al fallecido cantautor Joan Sebastian.

Por eso estrenaron su tercer trabajo en seguidilla con un artista latino. 'Mamacita', su nueva canción con Ozuna, es una fusión sin costuras del pop bailable y urbano estadounidense, que creó el grupo desde sus inicios a mediados de los 90, con el que se tomaron al mundo.

AMOR Y EMPATÍA POR LA CULTURA LATINA

El cantante rememora que desde su infancia en el este de Los Ángeles, la música mexicana era parte de los sonidos con los que se despertaba en las mañanas, por lo que los compases latinos siempre le han sido familiares y se siente cercano a las creaciones de artistas urbanos.

'La forma en la que ellos han desarrollado sus carreras y como han logrado mantenerse, mantener a sus familias y tener sus lujos, aviones y otras cosas y además ayudarse entre ellos, es una lección que muchos en la música gringa tienen que aprender', afirmó el artista, quien asegura amar la cultura latina.

De hecho, fue Will.I.am quien comenzó con las colaboraciones con artistas latinos, aunque The Black Eyed Peas desde sus inicios tiene una conexión potente con la cultura.

En primer lugar está Jaime Luis Gómez, uno de los miembros del grupo, mejor conocido como Taboo, quien contó que una de las cosas en las que ha trabajado más duro en su vida es en mejorar su español.

'En mi infancia no me gustaba decir que era latino y me alejé todo lo posible. Me identificaba más con las raíces indígenas de mi madre y con la cultura afroamericana de la calle. Quería sentir que formaba parte de algo entre lo que tenía más cercano. Encontrar allí mi identidad', explicó el rapero y compositor.

Sin embargo, a medida que fue creciendo su carrera musical también aumentó su curiosidad por su parte mexicana, que hoy en día defiende y no cesa de estudiar. 'Me fascina', afirmó.

Apl.de.ap, el tercer miembro permanente de la banda se llama Allan Pineda Lindo, como hijo de mamá filipina, aseguró que la cultura hispana es parte de su crianza. Lo mismo dijo la actual cantante del grupo J Rey Soul, a la que The Black Eyed Peas descubrieron después de que ganó el 'reality' musical 'La Voz Filipinas'.

UN TRÍO DE TITANES

Antes de 'Mamacita”, vino 'eXplosion', una colaboración de The Black Eyed Peas con la artista urbana brasileña Anitta. Luego siguió 'RITMO', su trabajo bilingüe con J Balvin, que encabezó la banda sonora de la película 'Bad Boys for Life'.

Cuando escribieron 'Mamacita' el primero que se les vino a la mente fue Ozuna.

'Se la mandé por Whatsapp y le encantó. Cuando me mandó su parte me gustó mucho su inicio. Uno sabe que tiene un éxito cuando escucha y vibra con Ozuna', recordó Will.I.Am.

Grabaron el video en Los Ángeles poco antes de que se dieran las órdenes de confinamiento y, de hecho, el vestuario 'fue lo último que salió de Londres. Se me ocurrió que fuera todo Gucci y funcionó increíble', recordó el artista quien todavía no puede creer cómo lograron que todo saliera bien 'justo en la raya'.

Sus planes incluyen su próximo disco y seguir explorando el mundo del reguetón, pues les impresiona la compenetración entre el público latino y sus artistas.

'Hay un nivel de lealtad impresionante. Un artista que se gana a la gente no la pierde porque un disco no funcione. Hay amor de verdad' indicaron los artistas que se sienten agradecidos de haber logrado eso tanto con sus seguidores latinoamericanos como españoles y latinos que viven en Estados Unidos.

The Black Eyed Peas son conocidos por ponerle música a las crisis: después del 9/11 sacaron 'Where is the Love?'. En 2009, en medio de la crisis de las hipotecas pusieron una dosis de esperanza con 'I Gotta Feeling' y, ahora, muchos esperan que la pandemia del coronavirus produzca el tercer himno legendario del grupo.

Aunque dijeron que todavía no tienen nada en concreto, sí revelaron que, en especial Will.I.am no ha dejado de crear por lo que posible que venga en camino.