Jiaji Wu avanzó a la ronda semifinal en sencillos masculinos al vencer 4 sets por 1 a Brian Afanador, de Puerto Rico, en los cuartos de final este martes del torneo de tenis de mesa de los XVIII Juegos Panamericanos que se disputan en esta ciudad. Jiaji, quien se ha convertido en una sensación en su primera participación en unos Juegos Panamericanos, aseguró la medalla de bronce en la especialidad. Tras ganar el primer parcial 12-10, perdió el segundo 10-12, y luego se llevó los restantes tres sets con anotación 11-4, 11-7 y 11-4. “Me preparé muy bien para este partido, había perdido en la clasificación para los Panamericanos ante Afanador, pero pensé solo en ir punto por punto para llevarme el juego”, manifestó Wu después del partido a través de un traductor. Wu jugará este miércoles ante Kanak Jha, de Estados Unidos, en la semifinal, a las 12:00 del mediodía (1:00 pm hora dominicana) El Jiaji Wu avanzó a los cuartos de finales del torneo de tenis de mesa de los XVIII Juegos Panamericanos al superar 4-2 al cotizado jugador brasileño Gustavo Tsuboi. Wu ganó el primer set 11-5, pero perdió el segundo 5-11, se impuso en el tercero 11-7, perdiendo el cuarto 9-11, pero ganó los dos últimos games 11-9, 11-9, para eliminar al veterano jugador de Brasil, Tsuboi. En la rama femenina, Eva Brito y Yasiris Ortiz perdieron sus respectivos partidos de la ronda de octavos de finales y quedaron eliminadas de la competencia femenina individual. Brito cayó 4-0 ante la puertorriqueña Melanie Díaz, con parciales que terminaron 11-7, 11-6, 11-7, 11-6, mientras que Ortiz perdió 4-0 de la brasileña Bruna Takahashi con parciales 11-6, 11-6, 11-1, 11-7. .El velocista Juander Santos alcanzó su clasificación para las finales de los 400 metros con vallas del campeonato de atletismo de los XVIII Juegos Panamericano que se celebran aquí. El vallista dominicano ganó fácilmente el heat número uno de los 400 metros con vallas con un crono de 49.44 segundos. “Salió lo que Félix y yo cuadramos, el frío me afectó pero después tomé el ritmo y veo buenos pronósticos. Soy rápido al principio y eso me ayudó mucho, siempre salir adelante, hoy me salió excelente y creo que eso fue lo que dio resultado”, manifestó Juander, quien agregó: “Sentí que no había necesidad de meterle más fuerza porque falta la final y no tenía que matarme mucho. María Gabriela Brugal, Héctor Florentino y María José de la Torre se clasificaron a la final en salto individual y por equipo tras la primera ronda este martes en la Escuela de Equitación del Ejército. María Gabriela Brugal terminó en el lugar 34 tras lograr una puntuación de 82.95 con la monta del ejemplar Diallo VII, mientras que María José de la Torre ocupó el puesto 47 con una puntuación de 87.29 con el ejemplar Elexo, en tanto que Héctor Florentino finalizó en el lugar 21 con el ejemplar Carnaval y una puntuación de 80.25. Ignacio Vásquez Jorge ocupó el cuarto lugar en la ronda de clasificación 2 con un tiempo de 7:44:32 en la modalidad un par de remos cortos, avanzando al repechaje, donde logró el primer lugar con 7:21:20, para colocarse en la semifinal, que se disputará este miércoles.