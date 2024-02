El alcalde de Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán reveló que los desaprensivos que ingresaron a su casa el pasado 21 de enero dejaron lo que se puede interpretar como una amenaza hacia su familia.

Durante su participación en el Cafecito Político de Diario Libre, el funcionario reveló que estos desconocidos colocaron cuchillos encima de varias toallas de sus hijas.

“Me dejaron unas toallas de las niñas con unos cuchillos encima, en el sofá de la segunda planta”, expresó.

Carlos Guzmán no quiso señalar públicamente a ninguna persona en específico, pero su respuesta a este cuestionamiento sugiere que sí podría tener alguna idea de la o las personas involucradas en el delito.

“No voy a actuar de manera injusta, pues a veces la vida hace que uno se tenga que dar en el pecho y lo que uno piensa no es… No quiero ser injusto”, afirmó.

El candidato a esa misma posición del partido Fuerza del Pueblo (FP) y la Alianza Opositora Rescate RD aseguró que no va a ser intimidado, pero admitió que ahora anda con más cuidado por las calles.

“Si es para intimidarme no lo van a lograr, porque yo primero creo en Dios y segundo yo me crié vendiendo rulos en el mercado, o sea, yo veía el tigueraje y eso nunca me llevó a hacer lo malo, pero tampoco a tener temor”, añadió.

Actualmente el aspirante municipal está a la espera del informe de la investigación para conocer todos los detalles sobre lo sucedido y ofrecer las declaraciones pertinentes en base a estos datos, sin embargo, indicó que por la situación ha recibido llamadas hasta del presidente de la República Luis Abinader y el jefe de la Policía Nacional.

Carlos Guzmán precisó que a pesar de su posición y amplia trayectoria política, no tenía seguridad ni cámaras de vigilancia en su vivienda.

De la residencia no fueron sustraídos objetos de valor, pero los criminales robaron una mochila que poseía documentos de la esposa del alcalde y desorganizaron algunas habitaciones.

Carlos Guzmán fue entrevistado por los periodistas Jesús Vásquez y Balbiery Rosario en el Cafecito Político, donde se abordaron distintos temas de interés. El video está disponible en el canal de Youtube de Diario Libre y en nuestro períodico digital.