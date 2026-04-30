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Menopausia
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VIDEO | Descubren un envejecimiento desigual de los órganos femeninos durante la menopausia

Investigadoras del Barcelona Supercomputing Center han creado, a partir del análisis de genes y tejidos, un primer atlas sobre cómo evoluciona el sistema reproductor femenino durante la menopausia y han descubierto un ritmo desigual de envejecimiento de los órganos

    Investigadoras del Barcelona Supercomputing Center han creado, a partir del análisis de genes y tejidos, un primer atlas sobre cómo evoluciona el sistema reproductor femenino durante la menopausia y han descubierto un ritmo desigual de envejecimiento de los órganos.

    El estudio del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), publicado en Nature Aging, ha utilizado inteligencia artificial y la capacidad de supercomputación del MareNostrum 5 para analizar más de 1,000 imágenes de tejidos y la expresión de miles de genes en 659 muestras de 304 mujeres.

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