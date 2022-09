Apple presenta el iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Apple anunció este miércoles sus nuevas versiones de teléfono iPhone, el 14 y el 14 Plus, que presentan una estética muy similar a la del modelo anterior, el exitoso 13, con el chip A15 Bionic, una mejora de la calidad de toma de imágenes y una pantalla más grande en el caso del Plus.



En un evento desde su sede de Cupertino (California, EE.UU.), la firma que dirige Tim Cook mostró los nuevos teléfonos, disponibles en colores negro, blanco, azul, morado y rojo, y que mantienen la controvertida muesca en la parte superior de la pantalla.



El iPhone 14 tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas (6,7 pulgadas en el caso de 14 Plus), brillo de 1.200 nits y Dolby Vision.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.