Ancelotti: "En la vuelta seremos once más 50.000"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que su equipo tiene motivos para remontar el 1-0 que les metió el PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones: "Seremos once más 50.000".



Sobre las bajas por sanción de Casemiro y Mendy, que vieron tarjeta amarilla y se pierden la vuelta, afirmó: "tenemos más plantilla, no es la primera vez que esos dos jugadores no están. Ese es solo un problema".



"Tenemos que hacer un partido más contundente de lo que hemos hecho", señaló.



