Nadal asegura que no le interesa regresar al número uno del ranking mundial

El español Rafael Nadal, ganador de 21 títulos en torneos de Grand Slam, aseguró este martes que regresar al número uno del ránking de la ATP no le interesa y ni siquiera piensa en eso.



"Esa época pasó, definitivamente. Los problemas físicos me privaron de terminar algunos años en el número uno; no voy a perseguir ese objetivo, sería un error"; dijo en una rueda de prensa luego de debutar en Abierto Mexicano de Tenis con un triunfo en 1h 16 minutos sobre el estadounidense Denis Kudla.



Nadal se impuso por 6-3, 6-2 con un 96 por ciento de puntos ganados con el primer servicio y sacó provecho de los errores no forzados de Kudla para acceder a octavos de finales, fase en la que enfrentará este miércoles al estadounidense Stefan Kozlov, quien eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov.



"Nunca me he considerado favorito; en mi carrera respeté siempre a cada rival; jugará mañana contra Kozlov y mi objetivo es ese, a partir de ahí, iré día a día", señaló.

