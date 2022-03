Futbolistas latinos judíos en Israel: entre la identidad y un futuro mejor

Podrá no aparecer entre las primeras opciones para triunfar como futbolista, pero la liga israelí, poco competitiva y de segundo o tercer nivel, es un destino tentador para jugadores latinoamericanos de origen judío, que encuentran en este país no solo una diferencia económica sino también un sentido de pertenencia.



Del Flamengo al Maccabi Tel Aviv, de la cantera de Boca Juniors al Hapoel Kiryat Shmoná y de jugar Copa Libertadores a pelear por no descender a la segunda división israelí. Trayectorias tal vez impensadas en lo profesional pero que adquieren sentido cuando se considera un factor adicional: la identidad.

