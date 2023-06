El hombre más veloz de la Tierra espera que sean sus hijos quienes rompan sus récords

"Los récords están destinados a romperse", afirmó en una entrevista con EFE el hombre más veloz de la historia, Usain Bolt, plusmarquista mundial de los 100 y los 200 metros, quien confía en que sean sus propios hijos quienes superen sus marcas.



El atleta jamaicano, nueve veces medallista de oro olímpico, dijo a EFE durante una visita a Ciudad de México que no espera que se mejoren su récords pronto, pero resaltó que eso llegará en algún momento.



"No pronto (se superarán mis marcas). Creo que los récords están destinados a romperse. Así que creo que con el tiempo sucederá. Con suerte será uno de mis hijos. Sería genial para mí como atleta", destacó.







Un currículum repleto de récords



Desde 2008 a 2016, Bolt superó todas las marcas posibles en los Juegos Olímpicos, incluso las suyas, obteniendo nueve preseas de oro desde los de Pekín en 2008, hasta los de Río de Janeiro en 2016.



Ostenta los récords olímpicos de 100 metros (9,63 segundos), 200 (19,30) y el de relevos 4x100 (37,10) con el equipo jamaicano, y ganó 11 medallas de oro en los Mundiales de Berlín 2009, Daegu (Corea del Sur) 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015.



En estas participaciones estableció las plusmarcas mundiales del hectómetro (9,58 segundos), los 200 metros (19,19) y el relevo 4x100 (37,04).







El hombre más veloz



Por estas hazañas, Bolt es considerado como el hombre más veloz de la Tierra, así como el mejor velocista de todos los tiempos, lo que lo ha llevado a portar el acrónimo "GOAT (Greatest Of All Time; el más grande de todos los tiempos)".



"Disfruto este título (el del hombre más veloz del mundo). Así que es una sensación maravillosa, tan genial. Soy el hombre más rápido y puedo ganarles a todos", señaló.



El atleta y también artista rechazó ser un talento nato y aseguró que sus éxitos, marcas y triunfos son debidos a su determinación.



En ese sentido, alentó a las futuras generaciones a tener la dedicación necesaria para alcanzar sus metas y afrontar de cara cualquier adversidad a su alrededor.



"Yo solo fui determinado. Dedícate a tu oficio y entiendo que no es fácil ser, solo hay que tener determinación y empujar sin importar lo que esté sucediendo", expresó.







El apoyo a los atletas es necesario

Bolt también habló sobre el escenario mexicano, donde ante el insuficiente apoyo oficial los atletas tiene que hacerse con los recursos para financiar sus viajes a competencias e, incluso, el sueldo de sus entrenadores y demás personal necesario en su equipo.



El excampeón olímpico opinó que el sector privado ha jugado un papel muy importante, lo que consideró bueno para el desarrollo del país.



Manifestó que el apoyo gubernamental es necesario, por lo que mencionó que debe existir mayor presión a la federación mexicana de atletismo para impulsar el financiamiento de los atletas, mientras otros actores pueden apoyar con la solvencia de los deportistas.







El deporte y la tecnología

En medio de su reciente nombramiento como "Chief Sprint Officer" del proveedor mexicano de Tecnologías de la Información y servicios en la nube, Kio, Bolt aseguró que el sector privado puede ser una vía para acercar a las personas a los deportes.



En su nuevo rol, señaló que su principal misión será ayudar a difundir el conocimiento de la manera más veloz.