Atlético y Real Madrid, un derbi sin pasillo al campeón

Los ecos del pasillo de campeón que no hará el Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi de este domingo en el estadio Wanda Metropolitano aún persistían este sábado en la rueda de prensa de Diego Simeone, el entrenador del equipo rojiblanco, que transmitió las "felicitaciones" por el título y su "grandísimo respeto" por al conjunto blanco, pero "mucho más" por la afición rojiblanca.



"Siempre esta búsqueda de preguntas intenta generar un poco de polémica, si dijo, si no dijo, si contó, si siente, si no siente... La realidad es que el club hizo un comunicado muy concreto, explicativamente perfecto.

Felicitar al Real Madrid ante todo, a sus futbolistas, a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante a lo largo de la temporada, y grandísimo respeto por el Real Madrid, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está todos los días con nosotros", expresó Simeone, que explicó que en su país "no se utiliza" el pasillo para felicitar al campeón de la Liga.



Más allá de ello, el Atlético se juega mucho en el duelo. La clasificación para la Liga de Campeones está aún en el aire. "Nosotros estamos en un momento determinante de la temporada, donde quedan cuatro finales de aquella 'Liga de 14' que nos planteamos", remarcó el técnico, cuyo equipo es actualmente cuarto en la clasificación.



"Sabemos que va a ser durísimo hasta el final. La Real Sociedad, el Villarreal, que también tiene sus opciones porque juega contra el Sevilla; el Sevilla mismo, el Barcelona, también el Betis y nosotros estaremos ahí en esa búsqueda de un objetivo que es prioritario claramente por el club. En nuestra planificación anual está y ojalá podamos cumplirlo viviendo partido a partido", abundó.



"Afrontaremos el derbi de la mejor manera, con mucha ilusión, mucho entusiasmo, con ganas de llevar el partido donde nosotros creemos que lo podemos hacer daño y tratar de evadirnos de todo lo que se está hablando. Lo que nos interesa y nos ocupa absolutamente es el resultado", proclamó Simeone, que dirige su duelo número 36 ante el Real Madrid entre todas las competiciones en una década.



"Muchas veces nos encontramos con un rival muy fuerte y lo seguimos viendo en el día a día de hoy, la fortaleza que tiene su equipo. Siempre es emocionante enfrentarse a un rival importante como el Madrid y ni más ni menos después de salir campeón", dijo el entrenador, que no espera un conjunto blanco diferente en su juego respecto a toda la temporada, más allá de si hace o no rotaciones Carlo Ancelotti en su alineación titular.



"La estructura no la van a variar y la forma de jugar no la van a cambiar. El 'míster' es un grandísimo entrenador que tiene las ideas muy claras y trata, juegue quien juegue, de tener la misma estructura de juego, ya sea ofensiva o defensiva. Sí varían los nombres, pero no va a variar la propuesta", avanzó Simeone, que pide a su equipo "estar fuerte, concentrado y competitivo", porque, "a partir de ahí, suceden las cosas buenas".



"A partir de mostrarte fuerte aparecen todas las cosas positivas después", insistió el técnico, que siempre ha transmitido a sus futbolistas que en un derbi "hay que ganar". EFE