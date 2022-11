"Una gambeta a la vida": un homenaje artístico que recorre la vida de Maradona

En coincidencia con el segundo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, este viernes se inauguró en Buenos Aires “Una gambeta a la vida”, la obra del artista plástico Gustavo Rovira, que homenajea al astro del fútbol en cada etapa de su vida.



Durante un año y ocho meses, Rovira pintó cronológicamente sobre un soporte de madera de 28.75 metros de largo por 3.90 de alto la carrera futbolística de Maradona hasta sus últimos días.



"Trabajo de forma espontánea y traté de armar la obra laburando las proporciones y sabiendo de antemano el desarrollo. Está hecha con técnicas mixtas, óleos y acrílicos", explica Rovira a EFE.



En su búsqueda de inspiración, el artista visitó la casa natal del 'Diez' en Villa Fiorito, donde tomó muestras de césped y tierra que luego colocó en su lienzo de madera para decorar cada uno de los estadios en los que jugó Maradona.



El aspecto más importante de la obra es la atención al detalle que Rovira prestó para representar a Diego levantando el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol que ganó en México en 1986, ya que se pueden apreciar laminados de oro en la pintura.



Además, el boceto se complementa con un sol azteca donde se ve la famosa 'mano de Dios', que permitió vencer a los ingleses.



“Tanto la Copa del Mundo como el sol azteca están hechos en láminas de oro de 23 quilates, y en ese sol pude plasmar el gol con la mano, que es inolvidable”, declara el autor.



El proyecto contó con el apoyo de la fundación Baccigalupo, que desde 2003 utiliza el deporte como “herramienta para la inclusión de personas con discapacidad intelectual” y es presidida por la legendaria tricampeona de pádel, Cecilia Baccigalupo.



El mural se presentó en la Plaza Seeber de Buenos Aires, transformada en un predio donde, desde el comienzo del Mundial de Qatar 2022, se proyectan todos los 64 partidos y hasta películas relacionadas con la Selección Argentina.



“Una gambeta a la vida” también posee pequeños atisbos cronológicos insertados en diferentes partes que muestran un 'collage' hecho con los periódicos que graficaron cada victoria del 'Diez', Rovira insiste en que su mejor trazo es la misma “espontaneidad” que tenía Diego.



"Esta obra me genera mucha emoción, empleé la espontaneidad como la que él tenía en la cancha, ese rayo que tenía en los pies y esa velocidad mental, traté de imitarlo con la pintura, sentirme un poco Diego, él con la zurda y yo con la mano derecha", relata.



La obra finaliza con la misma figura angelical que al principio de la escena deja en los pies de un pequeño Maradona una pelota y en el final lo acompaña a las puertas del cielo.



El astro del fútbol falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, producto de un edema agudo de pulmón secundario y una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Y Rovira todavía recuerda como se le erizaron los pelos de punta.



"Lo que más me llamó la atención fue que el Diego paró al mundo y él era del mundo; no es de ningún equipo, es de todos", reflexiona.

