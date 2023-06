Argentina y Messi ultiman su preparación para partido contra Australia en Pekín

Argentina, vigente campeona del mundo de fútbol, llevó a cabo este miércoles su último entrenamiento previo al partido amistoso que la enfrentará al combinado de Australia este jueves en el Estadio de los Trabajadores de Pekín ante 68,000 espectadores ansiosos de ver a Lionel Messi.



Sobre el terreno de juego que acogerá el encuentro, los hombres de Lionel Scaloni protagonizaron una suave sesión en la que el capitán de la albiceleste se quedó en el banquillo dialogando con el cuerpo técnico durante el periodo abierto a la prensa, antes de unirse a sus compañeros para fortuna de los pocos aficionados presentes en las gradas del recientemente renovado estadio.



Un total de 23 jugadores de campo, con los tres arqueros trabajando aparte, se concentraron en una serie de ejercicios físicos con y sin balón de baja intensidad para afrontar el primero de los dos últimos encuentros de la temporada para muchos.



En rueda de prensa posterior a la sesión, el director técnico de la albiceleste no confirmó que once jugadores iniciarán frente a los australianos, pero declaró que "más o menos será el que terminó jugando el Mundial", con la incógnita de si poner de inicio como revulsivo a Julián Álvarez, recién llegado a la concentración tras proclamarse campeón de la Liga de Campeones con el Manchester City el pasado fin de semana.



Al ser interrogado por el reciente anunció de Messi sobre su fichaje por parte del Inter Miami, Scaloni afirmó que está contento por la decisión de irse a "un club que lo va a tratar de maravilla" y resaltó que lo importante es que "se sienta bien".



Las palabras de Messi poniendo en duda su futuro con el combinado argentino, tras confirmar que "en principio" no participará en la próxima edición de la Copa del Mundo, también fueron cuestionadas a Scaloni, que dejó claro que considera como "declaraciones muy prudentes" las realizadas por su capitán, al asegurar que "no miente y que la realidad es que va a ir viendo".



Por su parte, el seleccionador de los ´Socceroos´, Graham Arnold, destacó que este encuentro no tiene ninguna relación con el que protagonizaron ambos combinados en los octavos de final del pasado Mundial de Catar 2022.



"En lo que respecta a la Copa del Mundo, el partido terminó. Nuestro equipo actual aún es muy joven y se está preparando para la siguiente", afirmó el entrenador australiano, que agregó sobre Messi: "Lo respetamos mucho. Es un gran jugador. Pero nosotros mostraremos nuestro mejor desempeño".



Comentarios similares a los dados por el capitán y portero Mathew Ryan, que destacó que todos los jugadores "estamos ansiosos por este juego" ya que consideran a Argentina como un rival con un "estándar muy alto", además de resaltar que para él "Messi es muy importante", en respuesta a las preguntas de los medios locales sobre el 10 argentino.

