Sigue sin solucionarse el conflicto entre jugadoras y Federación Española de Fútbol a cuatro días de la visita a Suecia

La situación generada por la decisión de 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, de no volver a la selección mientras no se produzcan los cambios que exigen en la Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue sin solución cuando faltan tan solo cinco días para el partido ante Suecia en Gotemburgo, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones, clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024.



España debe rendir visita el viernes al cuadro sueco en un partido clave si la Roja, vigente campeona mundial, quiere estar por primera vez en una cita olímpica. Pero aún está todo en el aire. Montse Tomé, la designada para relevar en el banquillo al destituido Jorge Vilda, aún no ha sido presentada ni ha podido ofrecer la relación de convocadas.



Las campeonas en Sídney, salvo las madridistas Athenea del Castillo y Claudia Zornoza -ésta retirada de la selección-, y otro nutrido grupo de futbolistas, exigieron el viernes en un comunicado que, pese a la salida de Vilda y de Luis Rubiales como presidente de la RFEF, aún debía de producirse una reestructuración del organigrama del fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y de la secretaría general, del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad.



Según Onda Cero, la RFEF habría presentado un ultimátum a las jugadoras en las que se compromete a apartar en un mes como máximo a las personas que exigen al estar involucradas en el 'caso Rubiales' para que den una respuesta esta medianoche.



Montse Tomé este sábado estuvo en directo en los partidos de la Liga F Atlético de Madrid-Athletic y Madrid CFF-Barcelona, en Alcalá de Henares y Fuenlabrada, respectivamente. Necesita saber con qué jugadoras puede contar para elaborar una lista y reunirlas para viajar a Gotemburgo y jugar contra Suecia. Al martes siguiente España debe recibir a Suiza en Córdoba.

