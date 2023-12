La Superliga, con menos apoyos pese al fallo de la justicia europea

Pese a la victoria de la Superliga en el Tribunal de Justicia Europeo, la mayoría de los clubes que inicialmente respaldaron el proyecto, se han desmarcado de la nueva propuesta de competición.



El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, rechazó hoy el nuevo sistema de Superliga presentado por la firma A22 Sports Management tras conocerse la sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacia el proyecto y aseguró que "es aún más cerrado que el presentado en 2021".



"Equipos como el Leicester, el Girona, el Atalanta y otros más pequeños no podrían clasificarse. Lo llaman competición abierta, pero están muy equivocados", señaló en una rueda de prensa en la que también participó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y su homólogo en la Asociación de Clubes Europeos y del PSG, Nasser Al-Khelaifi.



"Es difícil para mí decidir si (el proyecto) me deja en shock o me divierte. Como estamos cerca de las Navidades voy a optar por considerarlo divertido", bromeó el jefe de la UEFA.



"Me alegra ver que claramente están ofreciendo una competición cerrada, que es lo que sabíamos todo el tiempo que harían, pero ahora ya se sabe públicamente", agregó, haciéndose eco del hecho de que los aficionados ingleses la han comenzado a apodar "liga zombie".



"Pese a ello, no vamos a intentar detenerla, nunca lo quisimos. Hemos dicho muchas veces que pueden crear lo que quieran. Espero que puedan comenzar su 'fantástica' competición lo antes posible con dos clubs", ironizó Ceferin.

