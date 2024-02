Lionel Messi se recupera de su lesión y genera controversia en Hong Kong

Lionel Messi aseguró que se siente mejor de la lesión que le impidió jugar el domingo un amistoso en Hong Kong.

Sin embargo, el astro argentino no confirmó su presencia en el próximo partido del Inter Miami en Japón contra el Vissel Kobe.

Las entradas para ese encuentro oscilan entre los 68 y los 1,360 dólares.

Lionel Messi, futbolista del Inter Miami

"La verdad que tengo muy buenas sensaciones comparado a como estaba antes. Dependiendo de cómo vaya veré si juego. Si te soy sincero no sé si pueda o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo"

La ausencia de Messi generó indignación en la afición de Hong Kong, que lo abucheó y reclamó el reembolso de las entradas, con un valor de al menos 125 dólares.

El futbolista recordó que el 29 de enero, en el primer partido de la gira en Arabia Saudita, sintió una molestia en el aductor, y que en el siguiente encuentro jugó pocos minutos para ver cómo se encontraba.

SOUNDBITE 2 - Lionel Messi, futbolista del Inter Miami (17 segundos en español):

"Ojalá podamos volver y podamos jugar un partido en Hong Kong como hago siempre que puedo"

El Inter Miami se prepara para arrancar la temporada de la MLS estadounidense el 21 de febrero.