Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que las reivindicaciones de los futbolistas y entrenadores para poner freno al incremento de partidos en una temporada, no son para modificar el calendario de este curso, y es con vistas a la próxima campaña, convencido de que "no tienen ningún problema en bajarse el salario si juegan menos".



"Aquí el fútbol necesita reflexionar porque el objetivo es intentar jugar menos partidos parea evitar lesiones. Si eso llega bajando el salario, no creo que los jugadores tengan ningún problema en bajar su salario si juegan menos", manifestó en rueda de prensa.



Ancelotti es junto al técnico de Manchescter City, Pep Guardiola, dos de las voces que con más insistencia se han mostrado contrarios al calendario actual. Tras ver cómo Rodri Hernández ya dio un paso adelante en la reivindicación, al sugerir una posible huelga de jugadores, secundada por Dani Carvajal y más futbolistas de clubes grandes, el técnico volvió a analizar la situación con el objetivo de buscar soluciones de futuro.



"Esta temporada no va a cambiar. La queja de los entrenadores y los jugadores no va a cambiar el calendario esta temporada. Es importante reflexionar sobre esto, que organismos importantes como UEFA, LaLiga, FIFA estén pensando que los jugadores se están cansando", valoró.



"De momento, reflexionar es el objetivo porque el calendario esta temporada no va a cambiar para nada. Lo que piensan los jugadores es cambiarlo en el futuro del fútbol y es lo correcto", añadió.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.