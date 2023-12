Rafael Nadal evitará sembrados en su debut en el torneo de Brisbane

El español Rafael Nadal no tendrá que enfrentar a alguno de los sembrados en el primer partido de su regreso al tenis, en el torneo Brisbane International, tras el sorteo del sábado.

Pero el tenista de 37 años podría enfrentar al ruso Aslan Karatsev en caso de avanzar a la segunda ronda del torneo.

Nadal lleva casi un año sin jugar por una cirugía de cadera después del Abierto de Australia de enero.

Existía el temor de que Nadal, ganador de 22 Grand Slam, nunca volviera a jugar profesionalmente.

Sin embargo, logró regresar y obtuvo un comodín en el Brisbane International, que sirve de preparación para el primer torneo del Grand Slam del año, el Abierto de Australia en Melbourne Park.

Y aunque no tendrá a un sembrado como primer rival, hay muchos jugadores importantes a los que podría enfrentar en Brisbane, incluido el ganador del US Open de 2020, Dominic Thiem (Austria), y el ex número ocho mundial, Diego Schwartzman (Argentina).

En caso de avanzar, podría tener que medirse al ruso Karatsev, octavo sembrado, o al comodín australiano Jason Kubler. De alcanzar los cuartos de final, podría encontrarse con el cuarto sembrado, el francés Ugo Humbert.

Por su parte, el británico Andy Murray enfrentará en la primera ronda al segundo sembrado, el búlgaro Grigor Dimitrov.

Murray ha ganado dos veces el Brisbane International y derrotó a Dimitrov en la final de 2013.

En femenino, Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam, enfrentará a la alemana Tamara Korpatsch, número 84 mundial, en su esperado regreso a las canchas.

La estrella japonesa, quien dio a luz a su hija en julio y antes sufrió problemas de salud mental, no ha jugado desde septiembre de 2022.

Si vence a Korpatsch, se medirá en segunda ronda a la tres veces campeona de Brisbane, Karolina Pliskova.