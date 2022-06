El imperio de Amazon, en riesgo por una iniciativa de la India

Nueva Delhi, 23 jun (EFE).- La India busca poner fin al exclusivo poder que ostentan unas pocas compañías en el sector del comercio electrónico como Amazon, reemplazando la visión tradicional de una web gestionada por un intermediario, por una red abierta que acoja a compradores, vendedores y distribuidores sin intereses de terceros.



En el punto de mira de sus impulsores está la escasa penetración del comercio electrónico en la India, donde calculan que en torno a 90 millones de personas son usuarios habituales, un dato que no hace justicia al segundo país más poblado del mundo con más de 1.350 millones de habitantes.



Hacer algo diferente de lo que vienen haciendo las grandes compañías es la única manera de que estas cifras aumenten, aseguran los responsables del proyecto Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC), que dicen que democratizará el sector favoreciendo el salto al comercio virtual de las pequeñas empresas, a las que otorgará la misma visibilidad que a los negocios de mayor dimensión.



El comercio electrónico en la India se preveía ya que alcance los 74.500 millones de dólares de facturación a finales de este año, según estimaciones de la Fundación para la Equidad de la India, dependiente del Ministerio de Comercio, y se espera que aumente hasta los 350.000 millones de dólares en 2030.





FEUDALISMO DIGITAL



Las empresas actuales "son señores feudales con un incentivo para mostrar al comprador lo que quieren y no lo que el comprador desea", afirmó a Efe T. Koshy, director ejecutivo del proyecto ONDC, que comenzó su fase piloto en cinco ciudades indias a mediados de abril.



En cambio la ONDC, controlada indirectamente por el Gobierno indio y creada sin ánimo de lucro, "no debe lealtad a nadie, por lo que intentará ayudarte a elegir más rápido haciéndote preguntas inteligentes, sin intentar influirte", destacó.



Pese a que la iniciativa está dando sus primeros pasos, en una especie de fase beta para aprender de los errores que puedan cometerse, el objetivo es ampliar progresivamente su radar de acción hasta estar presente en agosto en un centenar de ciudades indias.



La principal diferencia de esta red con respecto a los colosos del comercio electrónico como Amazon o Flipkart es que la ONDC no cuenta con una interfaz propia, escapando así del "web-centrismo", como lo denomina Koshy, por lo que para acceder a ella basta con buscar el producto deseado en cualquiera de las plataformas que la integran.



Además, cuando el consumidor realice una búsqueda en la aplicación o sitio web de uno de los participantes en la ONDC no solo se le mostrarán los productos de dicho negocio, sino también los de cualquier otro que forme parte en ella.



Sin un orden preestablecido, que dependerá de los filtros que escoja el propio consumidor, los servicios de una empresa de gran tamaño aparecerán a la par que aquellos que ofrece un pequeño comercio, dotando a ambos de las mismas oportunidades de resultar seleccionados.



"Antes el intermediario era una fuente de poder, porque con toda la información le podía decir al vendedor 'si me das un dinero extra te puedo subir'. Ese es el cambio fundamental", avisó Koshy.



Un cambio de las tornas con el que pretenden acabar con la opacidad que caracteriza a los gigantes del comercio electrónico, y que según el vicepresidente de proyectos estratégicos de ONDC, Rahul Handa, contribuirá a multiplicar por tres, hasta los 250 millones de personas, el número de consumidores de comercio electrónico en la India.



"La razón por la que existe la ONDC es para democratizar el comercio", sostuvo.



Actualmente, la red engloba siete compañías que abarcan sectores tan variados como la alimentación, la salud, o la agricultura, entre otros, y la idea es que acabe ofreciendo una amplia diversidad de productos, incluyendo la venta de billetes de avión o de tren.





INTERÉS DE AMAZON



A pesar de erigirse como una alternativa a Amazon o Flipkart, los impulsores de la ONDC evitan referirse a estas plataformas como la competencia, y en su lugar cuentan que Amazon ya ha mostrado interés por el proyecto, en vistas de una potencial adhesión.



"Estamos manteniendo conversaciones con ellos (...), sería una buena noticia tanto para nosotros como para ellos. Para ellos porque tendrían acceso a una red mucho más grande, y para nosotros porque que se sume cualquier marca importante suma a la credibilidad de ONDC", explicó a Efe el director de negocios de la red, Shireesh Joshi.



Sin embargo, el Gobierno indio duda que realmente exista ese interés del gigante del comercio electrónico, y confía en que el desarrollo de la iniciativa, que controlan indirectamente al 50 %, inicie un trasvase de clientes de Amazon a su red en el futuro.



"El vendedor quiere tener tantos clientes como pueda. Ahora, si está en Amazon solo obtiene clientes que están en Amazon. Si está en ONDC, obtiene clientes de todos los ámbitos", explicó a Efe el secretario adicional del Ministerio de Comercio indio, Anil Agrawal.



A cargo del proyecto, Agrawal insistió en el carácter no de lucro de la ONDC, de la que señala que tras una inversión inicial de 1,3 millones de dólares, ya ha recaudado el suficiente dinero para sostenerse por sí misma los próximos años.



Esto les permite, continuó, cobrar un cargo "muy diminuto en cada transacción que ocurra en la red", pero que no se pondrá en marcha hasta negociarlo con los integrantes de la red una vez avance la fase de prueba.



"Estamos tomando medidas especiales para generar confianza en el sistema. (...) A menos que haya confianza, nadie vendrá aquí", remató Agrawal. EFE