"Perritos en fuga", la carrera canina en Ciudad de México

Eran de todos tamaños, unos de largo pelambre otros muy corto y hasta peinado a la moda, todos listos para demostrar quien era el más veloz en "Perritos en fuga", carrera canina disputada este domingo en Ciudad de México.



Unos 300 "lomitos", acompañados por sus amos se dieron cita muy temprano pese a que la mañana era fría y nublada, como para quedarse echados en un tapete.



Pero al llegar al arco de salida de esta primera edición de "Peritos en fuga", en medio de un imparable coro de ladridos, los canes no dudaron en lanzarse a correr, a veces un tanto desordenados o peleando y queriendo morder a sus rivales.



"Esto está muy bien, a veces no hay actividades públicas para hacer con tus mascotas más que ir al parque. La cultura canina es muy poca y con esto la fomentan", dijo a la AFP Ricardo Cabrera, de 29 años y que acompañó a su perro en la carrera.



El recorrido de 2,5 km estuvo amenizado con música mexicana que armonizaba con las ropas folclóricas que portaban algunos de los competidores a cuatro patas.



Este tipo de actividades "hace que el perro sea parte de la familia (...) y esto es muy importante porque evita que haya tanto abandono, porque no vas a abandonar a tu familia", dijo de su lado la veterinaria Mónica Aguilar, de 45 años.



Al termino de la carrera, que fue una competencia simbólica, todos los participantes recibieron un reconocimiento y algunos regalos, entre ellos un plato para sus alimentos.

