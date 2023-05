Petro da marcha atrás y admite que sigue búsqueda de cuatro niños de accidente de avión

El presidente colombiano, Gustavo Petro, admitió este jueves que sigue la búsqueda de los cuatro niños que desaparecieron en un accidente aéreo ocurrido en las selvas del sur del país hace 18 días, al tiempo que lamentó lo sucedido pues él informó que los menores fueron hallados vivos en una información que ahora admite que "no ha podido ser confirmada".



El jefe de Estado anunció este miércoles en Twitter que "después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare".



Petro, que utiliza las redes sociales para informar sobre asuntos clave del Gobierno, escribió hoy: "He decidido borrar el trino (tuit) debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido".



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aseguró ayer en un comunicado que recibió información de que los menores de 13, 9 y 4 años, además de la bebé de 11 meses fueron hallados con vida.



"En la tarde de este 17 de mayo (...) se recibió información proveniente de territorio que asegura el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave", señaló el ICBF en un comunicado.



El organismo, que trabaja por la prevención y protección integral de los niños y adolescentes, señaló que los menores, según ese reporte hecho por comunidades indígenas, "habían sido hallados con vida y que también gozan de buen estado de salud".



Pero las Fuerzas Militares, que son quienes lideran las labores de búsqueda, no pudieron confirmar ayer el hallazgo e insisten en que siguen buscándolos en esta zona remota y frondosa del país con un clima muy adverso.



Por el momento han hallado la aeronave con los tres cuerpos de los adultos que viajaban junto a los cuatro niños y algunas pistas de los menores como un refugio improvisado en la selva, unas tijeras y un biberón del bebé.





Encontrarlos, la prioridad



Petro añadió en su mensaje de hoy que las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en "su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando".



Igualmente recalcó que "en este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante".



Petro le ordenó este jueves a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, viajar al selvático departamento del Guaviare para continuar con la búsqueda de Lesly Mucutuy, de 13 años de edad; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses.



Por otro lado, las familias Mucutuy Valencia y Mendoza Hernández rechazaron la desinformación que ha circulado y pidieron respeto ante las falsas expectativas que se han generado.



"La salud física y emocional no es un juego que pueda ser borrado y/o fácilmente olvidado", dice un comunicado de las familias divulgado por medios locales.



El documento añadió: "La persecución de los medios de comunicación para dar declaraciones no solo desconoce nuestros derechos, sino que violenta y aviva el dolor".



Igualmente, agradecieron a la empresa Avianline Charter´s y las entidades que han apoyado la búsqueda de sus seres queridos.



"Solicitamos a todas las entidades competentes que adelanten las debidas diligencias y las investigaciones que haya a lugar para que se determinen las causas del siniestro", concluye el comunicado.



El avión, operado por la compañía Avianline Charter's, volaba entre Araracuara, una remota localidad ubicada en la frontera entre los departamentos de Caquetá y Amazonas, y San José del Guaviare, cuando se declaró en emergencia.



A partir de ese momento se desplegó un plan de búsqueda que incluye tres helicópteros y más de 100 personas con la esperanza de encontrar a los niños.