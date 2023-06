Venezolanos en Colombia entre la incertidumbre y la esperanza

Un lugar para vivir... los habitantes de este asentamiento informal en las afueras de Maicao construyen sus casas con materiales muy precarios: láminas de plástico y cartón... y con suerte, madera y metal.

Elsa Maribel es una de ellas. Hace cinco años se fue de Venezuela. Y aunque aquí no hay agua corriente ni apenas electricidad, para su familia de cinco miembros esta era una opción mejor que quedarse en su país.

"Caí en una coma de diabetes y estuve hospitalizada y realmente no encontraba medicamentos, no encontraba nada. Mi esposo era en Maracaibo maestro de obra. Hacia muchas cosas de electricidad Tenia un buen trabajo de donde entraba alimentation semanalmente. Pero perdió todo, no hubo más trabajo.", apuntó Elsa, una de los más de 13,000 migrantes venezolanos que habitan ilegalmente en esa zona.

Trasladarse al otro lado de la frontera era inevitable. Elsa recibe atención médica en Colombia. Pero la situación es difícil. Los precios suben, y apenas hay trabajo. La mayoría de las familias de este asentamiento situado junto a una antigua pista de aterrizaje luchan por su subsistencia.