¿Quién quiere ser presidente de Argentina?

"Vino a poner orden en el ministerio. Fue una tarea titánica", dijo a la AFP el dirigente peronista Jorge Ferraresi. Pese a que la inflación (115 % interanual) y la pobreza (40 %) están en picos históricos, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, lo elogia: "Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste, fuiste para adelante y eso siempre es bueno", dijo la dirigente de la coalición oficialista Unión por la Patria.

Aunque los sondeos no le dan ni por asomo la posibilidad de conseguir la candidatura oficialista, este proceso electoral lo lanzó a la política partidista, tras dos décadas entregado a la organización de la economía popular.

Su figura creció a la sombra de Macri, de quien fue jefe de gabinete en la alcaldía. Pero se desmarcó paulatinamente hasta que en febrero formalizó su aspiración presidencial sin esperar la decisión del exmandatario.

Cuenta que siempre soñó con ser presidente: "A los 6 años ya lo decía en la escuela", ha declarado, aunque reconoce que "desde chico me decían que no tenía carisma, que no tenía carácter. La vengo 'remando' (trabajando) desde hace años".

Creció en un hogar en el que estaba presente la política. Su padre, llamado Horacio al igual que él, participó en el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). En 1977 fue secuestrado por la dictadura y liberado 10 días después.

Rodríguez Larreta está separado y tiene dos hijas.

- Bullrich, la mano dura -