Castillo pide a Tribunal Constitucional de Perú su excarcelación

El encarcelado expresidente peruano, Pedro Castillo pidió este lunes al Tribunal Constitucional que le deje en libertad inmediatamente y suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año, cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso.

Castillo formuló su requerimiento en el marco de una audiencia virtual ante el tribunal, quien evalúa cinco recursos de hábeas corpus para anular un fallo judicial que envió a prisión hasta diciembre de 2025 al exmandatario izquierdista.

"Señores magistrados, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores", dijo Castillo desde la prisión de Barbadillo, en el este de Lima.

La decisión del Tribunal se conocerá esta semana en que se cumplirá un año de su caída, cuando el Congreso lo destituyó por el delito flagrante de rebelión contra el régimen democrático por ordenar el cierre del Parlamento.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país transmitido por radio y televisión donde anunció que disolvía el Congreso, que iba a gobernar por decretos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Luego fue detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.

"Nunca me levanté en armas", alegó Castillo ante los magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.

El expresidente (2021-2022) reiteró su versión de que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.

"Claro está que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada, para derrocar a mi Gobierno", dijo este lunes.

Castillo, un maestro rural, cumple 36 meses de prisión preventiva, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.

Su caída llevó al poder a Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta.