Una sonora vigilia en Ecuador reclama con velas bajo la lluvia paz para los palestinos

Una sonora vigilia en solidaridad con Palestina reclamó este jueves bajo la lluvia en Quito el cese al fuego en Gaza tras más de dos meses de guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, después de los ataques terroristas perpetrados por este el pasado 7 de octubre.



La vigilia, convocada por colectivos de izquierdas, reunió a decenas de personas en una transitada avenida de la capital ecuatoriana para incentivar a los conductores que pasaban por el lugar a que se solidaricen con el apoyo al pueblo palestino.



Con la ayuda de megáfonos se hicieron notar con consignas como "Palestina, resiste, que nadie te conquiste"; "la sangre latina, contigo Palestina", e "Israel, asesino del pueblo palestino", entre otras frases contrarias al Estado israelí.



También ondearon banderas palestinas de distintos tamaños y pancartas con diferentes mensajes en contra de la guerra y a favor de una existencia pacífica del pueblo palestino.



Al caer el sol encendieron velas que no pudieron durar mucho tiempo prendidas ante la lluvia repentina que comenzó a caer en la capital ecuatoriana, lo que apagó algunas de las llamas pero no las voces de los manifestantes, que continuaron haciéndose notar.



Desde el inicio de este periodo de ataques han sido recurrentes en Quito las concentraciones en apoyo a Palestina, si bien no suelen pasar de varias decenas de personas entre sus participantes.



La mayoría de las veces estas manifestaciones se dan frente a la Embajada de Israel en Quito, aunque esta vez fue en un concurrido cruce de la ciudad.



Este mismo jueves, el subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, Carl Skau, advirtió que la mitad de la población en la Franja de Gaza se está muriendo de hambre y nueve de cada diez personas no están comiendo lo suficiente.



La Franja de Gaza sufrió este jueves un nuevo corte total de las comunicaciones e internet, el quinto apagón desde el inicio de la ofensiva terrestre israelí, según informó el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información palestino.



Esto implica la interrupción casi completa de líneas de telefonía fijas y móviles e internet en el enclave mientras continúa la ofensiva terrestre israelí y casi dos meses de bombardeos desde el inicio de la guerra con el grupo islamista Hamás, el pasado 7 de octubre.



El ataque de Hamás a Israel provocó más de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados que fueron llevados a Gaza, y seguidamente Israel lanzó una operación militar en el enclave palestino, con más de 18.600 muertos y de 50.100 heridos, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

