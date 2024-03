Un incendio en Valparaíso, producido por causas aun no determinadas, destruyó entre 15 y 40 viviendas la capital de la región del litoral chileno donde a comienzos de febrero murieron al menos 133 personas y miles de casas fueron arrasadas por el fuego.



"Todos estos incendios en este momento se encuentran contenidos. El trabajo que se hizo y la reacción en esos primeros momentos ha permitido hablar de una contención", señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, en declaraciones al portal Emol en las que indicó que por ahora no se han confirmado víctimas mortales.



Tohá dijo, no obstante, que todavía la evaluación de los daños no es completa debido a la falta de luz cuando estallo el incendio. La "revisión definitiva" se hará por la mañana, agregó.



El incendio declarado el miércoles por la noche en la zona alta de Valparaíso obligó a evacuar a los habitantes de los barrios situados en los cerros Alegre y Cordillera, para los que se habilitaron dos refugios.



La Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) dispuso "un perímetro de seguridad en toda la zona que se incendió para tener protección y que no haya ningún tipo de delito en esa zona, que probablemente va a quedar sola durante la noche", subrayó la ministra.



Los devastadores incendios forestales que estallaron el 2 de febrero en la región de Valparaíso y afectaron sobre todo a la vecina ciudad de Viña del Mar no fueron declarados extinguidos por los bomberos hasta el 7 de febrero.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.