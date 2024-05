Lejos de rebajar el tono a la crisis diplomática entre los Gobiernos de España y Argentina, el presidente del país suramericano, Javier Milei, llamó en las últimas horas "cobarde" al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por quien dijo sentirse "agredido" y trasladó la tensión a la política local.



Unas 15 horas después de bajarse del avión que lo trasladó desde Madrid, donde, entre otras actividades, participó en una reunión con empresarios y dio un discurso en un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox -que desató esta crisis diplomática-, el mandatario libertario relacionó a Sánchez con el kirchnerismo en una entrevista con el canal de televisión Todo Noticias (TN).



"(Pedro Sánchez) Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es algo de una cobardía feroz", aseveró Milei en alusión a afirmaciones hechas contra él por la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz; y la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.



Según Milei, esa estrategia sería obra del expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) para provocar una reacción de su parte y ser calificado "de misógino".



"Lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. (La acción en España) Está promovida desde el kirchnerismo acá. Está coordinado con el kirchnerismo", afirmó.



En su discurso del pasado domingo, el mandatario llamó "calaña" a Sánchez y tildó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez, si bien, como había adelantado en rueda de prensa su portavoz, Manuel Adorni, él mismo dijo en televisión que no los había citado expresamente y que si Sánchez se sintió aludido "muestra que está sucio".



Tras esos dichos, el Gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y posteriormente convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, mientras que el Ejecutivo argentino repitió en diversos ámbitos que era España la que debía pedir disculpas por los ataques vertidos, según Buenos Aires, contra Milei.



"No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista... Si yo fui el agredido", reiteró Milei.



El líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) insistió en la idea de que el ala del peronismo vinculada al exmandatario ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007); su esposa, la dos veces presidenta Cristina Fernández (2007-2015); y Alberto Fernández -que tuvo a la ex jefa de Estado como vicepresidenta- está vinculado a la reacción del Ejecutivo de Sánchez.



"Alberto es asesor de Sánchez", insistió Milei, quien también comentó que el jefe del Gobierno español "está usando políticamente" esta crisis "porque tiene problemas en España y necesita polarizar", mientras se alinea con el kirchnerismo "para sabotear" su Gobierno.



Milei recordó en la entrevista que Sánchez, que había apoyado en la campaña argentina al entonces ministro de Economía y candidato peronista, Sergio Massa, nunca le había felicitado por su triunfo electoral.



El jefe del Gobierno español tampoco acudió a su toma de posesión, que tuvo lugar el 10 de diciembre, aunque España estuvo representada por el rey Felipe VI, jefe de Estado.



El pasado 3 de mayo, el ministro español de Transporte, Óscar Puente, sugirió durante una charla que Milei "ingería sustancias", lo que llevó a la Oficina del Presidente a publicar un comunicado de "repudio". No obstante, el texto también atacaba a Sánchez, a su esposa y a las políticas del Ejecutivo español.



El pasado sábado, Sánchez señaló que la "internacional ultraderechista" -en referencia al acto de Vox en Madrid que contaba con líderes como Milei o la francesa Marine Le Pen- eligió España para encontrarse porque su sociedad representa "todo lo que ellos detestan y odian".



"Qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, digo, aún cuando tenga la mujer corrupta digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo", dijo Milei en su charla.



En el acto aludió a la decisión de Sánchez de cancelar su agenda, a finales de abril, para reflexionar sobre su futuro tras una denuncia contra su esposa, interpuesta en un juzgado de Madrid por la organización ultraderechista Manos Limpias, por presunta corrupción y tráfico de influencias.



Pese al incidente desatado este fin de semana, Milei mantiene su intención de regresar en junio a España, donde será premiado por la entidad liberal Juan de Mariana.

